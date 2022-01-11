近日台灣本土新冠肺炎疫情再起，自桃園機場、防疫旅館爆發群聚感染至今（11）日為止，已累計出現超過40例本土確診，為了守住不讓病毒入侵，長程航班落地採檢從今日正式上路，不過「宅神」朱學恒就在臉書發文，想知道「落地採檢」與「入境普篩」到底有何差別，引起網友熱烈討論。

為阻擋新冠肺炎病毒造成桃機、防疫旅館等場所陷入危機，中央流行疫情指揮中心日前派出醫療應變組副組長王必勝擔任桃機前進指揮所指揮官，他今日凌晨在臉書表示，接下任務後搶在2天內完成流程規劃設計、協力統合、人力調度等安排，啟動長程航班「落地即刻檢驗，確診就後送」相關措施。

事後朱學恒在臉書貼出簡短的內容，說「落地採檢VS入境普篩」，結果引起網友熱議，僅3個小時就有近250則留言，說「名詞改改就是不一樣的東西了～厲害」、「可憐啊！台灣永遠脫離不了政治凌駕專業」、「當年說會多花八億、醫療量能會崩潰，如今都正在做」、「中文博大精深」、「想了這麼久終於想到新詞了」、「跟我想的一樣」。

除此之外，也有網友調侃「是不是覺得塔綠班都不識字？」也引起網友熱烈回應，說「五倍劵vs消費券」、「減班休息vs無薪假」、「不是缺電，是電不夠用」、「不是走私，是超買；不是蓋牌，是掀牌，太多了，每隔一陣子就有新的，列不完啦！」