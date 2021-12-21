馬來西亞遭遇嚴重洪災，累計已造成14人身亡，超過7萬人流離失所，軍方今天駕船替受困家中的災民派放物資。

法新社報導，連日暴雨在這週末釀成馬國多年來最嚴重洪災之一，導致城市與村莊淹水，造成主要道路交通中斷。

雪蘭莪州（Selangor）是受災最嚴重的地區之一，這是馬來西亞最富裕、人口也最稠密的州，環繞首都吉隆坡。

在吉隆坡市郊的莎阿南（Shah Alam），部分地區今天依舊淹在水中，軍方駕船替受困家中與政府庇護所的災民派放物資。

29歲居民卡提克（Kartik Subramany）在洪水侵襲時逃離家園，到一所學校避難2天後，和家人一起疏散到庇護所。

他告訴法新社：「我的房子完全損壞，我的兩輛車也毀了。這是我畢生經歷最慘重的洪災。聯邦政府失職教人失望，沒有履行保護與保障生命的主要職能。」

越來越多人和他一樣，批判馬國政府在這場洪災中應變緩慢且不當。

儘管政府動員數以千計緊急救難人員和軍方人員救災，但批評者表示這仍不夠，志願者開始參與救災，提供食物與船隻。

在野黨議員傅芝雅（Fuziah Salleh）表示，官方的應變「令人絕望」且「無能」。

她告訴法新社，「暴雨來臨前沒有提早警告。生命就這樣消逝，真令人難過」。

馬新社（Bernama）報導，截至21日，這場洪災已經造成14人死亡，其中8人在雪蘭莪州，6人在東部的彭亨州（Pahang）。由於還有人被通報失蹤，罹難人數預料將會攀升。

根據官方數據，超過7萬1000人因為洪水被迫逃離家園，當中彭亨州有4萬1000人，雪蘭莪州則有2萬6000人。

災民目前暫居政府救助中心，但官員警告，預計在擁擠庇護所COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例數恐攀升。