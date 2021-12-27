根據公路總局統計，我國仍有222萬輛機車並未投保強制汽車責任險，約占18％；其中每年約開罰20萬件，但是繳完罰單後還是有4成未投保強制險。公路總局表示，目前已經著手規劃把投保條碼或資訊印在舉發強制險通知單的空白聯，方便民眾繳罰單後順便投保，預計明年3月上路。

據《強制汽車責任保險法》規定，汽、機車所有人必須投保強制車險，且有義務維持保險有效性，若攔檢時發現未投保，會依法開罰，其中機車1500元到3000元罰鍰，汽車3000元到1萬5000元罰鍰。

立法院交通委員會立委鍾佳濱等人今（27）日提案表示，況據公路總局統計，目前仍有222萬輛機車並未投保強制汽車責任險，約占18％，其中約開罰20萬件，繳交罰單後投保者僅12萬件，等於繳完罰單後，還是有4成受罰者未投保強制險。由於未見公路總局盤點修正《投保義務人違反強制汽車責任保險事件裁決作業規定》，亦未見其他做為確保民眾繳罰單時又能同時投保，因此要求刪減公路總局相關業務費1000萬元。

公路總局監理組組長林義勝表示，目前舉發通知單有一聯是空白的，因此將依照金管會財產公會的要求加印投保資訊，方便民眾可以直接繳費。因為還要修改系統及相關細節，預計明年3月上路。