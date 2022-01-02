因應近來新冠肺炎疫情方興未艾，一下子疫情稍趨緩、一下子防疫警戒又突然升級……，全球確診病例仍不斷增加中，著實讓人內心忐忑不安；面對未知的恐懼，加深了人們內心不安定的感受，也帶動防疫險、疫苗險賣得嚇嚇叫，加上疫情下出口風險拉高及近來企業火災接連發生……等種種不確定因素的影響下，國內產險業今（110）年業績紅通通，漲幅力道更是近19年來最強。

產險業者：若開放國外旅遊，網路投保還有更大成長空間！

根據產險公會最新統計，國內共計19家產險公司今年光是前11月簽單保費收入總計新台幣1,894億元，已超越史上最高年度、去（109）年整年度1,874億元的紀錄，依此進度來看，產險業者樂觀看待：「今年整年度有望超過2,000億元改寫歷史新猷！」

說到產險業今年業績大噴發，到底主要來自哪些險種的保費貢獻？據了解，主要來自4險種保費收入的推波助瀾，包括：健康險的51億元、年增100.7％；其他財產責任保險135億元、年增96.3％；火險137億元、年增12.7％；信用保證保險18億元、年增12％。

在創新高紀錄的產險業保費收入來源中，其中值得注意的是，網路投保金額持續增加，單是今年前11月網路投保金額已超過21億元；據了解，目前產險業網路投保「3管齊下」：網路投保改版（新品牌）＋推出吸睛產品＋異業合作結盟，對 於未來前景一片看好，除了今年產險業的網路投保年度目標23億元可望順利達陣外，如果明（111）年開放國外旅遊，網路投保還有很大成長空間。

針對網路投保作新品牌，像是新安東京海上產險推出的「吉時保」、新光產險推出的「新光幫我保」、國泰產險推出的「BeSafe」及第一產物保險為網路投保設立的新品牌「第一保」等，另外還有富邦產險也推出專為網路投保的「疫網打盡」專案，只要是因為疫苗不良事件、接種法定傳染病疫苗又確診或是確診法定傳染病而接受隔離而住院診療等，皆可申請理賠。