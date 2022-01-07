財政部7日公布我國2021年12月暨全年進出口概況，隨全球航運價格與原物料行情走高推升貨品出口值，加上年底採購旺季等，我國2021年全年出口規模突破4464.5億美元，創下史上全年出口值新高。

另外，財政部也指出，我國12月出口規模為407.2億美元創歷年單月次高，僅次於11月，12月出口年增率為23.4％，等於出口連18個月正成長，為金融海嘯以來最長上升周期。

官員指出，2021年我國出口規模從7月到12月、連六個月居於400億美元以上的新高峰，主要可歸功於五大因素，包括全球疫情共存模式下的需求回升、數位轉型潮流與新興科技應用持續推展、科技及傳產貨品價格調漲、年中的缺工缺料導致部分出口遞延到年底，還有年終節慶購物旺季效應。

累計2021年全年出口、進口值分別為4464.5億美元、3811.7億美元，創下歷年全年新高水準，也是我國首次全年出口、進口規模分別突破4千億美元、3千億美元。

而2021年第四季出口規模約1224.2億美元，主要受惠於傳產與半導體科技產品出口暢旺，加上第四季的消費旺季與廠商庫存回補潮。

官員認為，2021年我國創下單月、單季、單年出口規模創新高的「三高紀錄」，堪稱史上最旺。而近期進口電子零組件規模持續創新高，其用途多為廠商引進半導體原料再加工出口，顯見台企各廠商因應大量訂單而持續備料，因此2022年首季出口估仍有一定動能。