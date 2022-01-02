今天是元旦連續3天假期的最後一天，花蓮地區天氣晴朗，蘇花路廊往宜蘭北上車流上午開始增多，不過交通堪稱順暢，秩序良好，公路總局估計，午後將湧現北返車潮，今北上車流量恐達1萬5000輛，呼籲用路人及早做好行程規畫。

昨天連假第2天，蘇花路廊在下午過後北上交通量已有顯著增加趨勢，直至晚上8點緩解，公路總局第四區養護工程處表示，花蓮往宜蘭北上方向共1萬1773輛，南下則是7395輛，整體交通量較去年元旦同期，北上增加6％，南下增加約34％。

收假日車流狀況，新城警分局指出，台9線崇德段北上車流上午稍多，不過交通順暢，秩序良好。公路總局第四區養護工程處指出，蘇花路廊全線上午堪稱順暢，北上每小時交通量維持約400至700輛，其中崇德路段在上午9時，出現最高峰，約每小時737輛，截至上午10時，花蓮往宜蘭北上方向為2292輛，南下方向則有1160輛。旅行時間部分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約91分鐘，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約82分。

公路總局第四區養護工程處表示，依過往連續假期疏運交通趨勢研判，預估午後崇德地區將湧現北返車潮，估計今北上車流量將近1萬5000輛，請用路人及早做好行程規劃，並遵守行車秩序循序漸進。