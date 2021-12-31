響應主管機關鼓勵保險業運用金融科技，提供民眾便捷服務，元大人壽提升數位金融服務，並持續進行網路投保平台優化，藉由三大平台全面提升國人投保效率。而法國巴黎人壽提供更為多元且符合客戶需要的商品，「金好享利」投資型保單，由彰化銀行獨家銷售，並連結委由貝萊德投信操作的ESG永續享利投資帳戶，透過三大優勢提供民眾多元配置及理財。

元大人壽疫情期間努力推廣網路投保平台，希望藉由多元投保管道，讓客戶可依自己的習慣與方便性選擇投保方式。在科技助陣下，元大人壽目前已有「元大人壽網路投保平台」、「保障型保險商品平台」及「團體保險網路服務」三個數位金融平台可供保戶投保或企業戶加退保。

其中，「元大人壽網路投保平台」提供保戶全年無休的服務，包括定期壽險、旅平險及利率變動型年金險。「保障型保險商品平台」乃因應主管機關政策，於基富通好好退休平台上架小額終老險及傷害附約、重大疾病險及定期壽險，商品內容簡單易懂，保費相對便宜。「團體保險網路服務」，讓企業客戶可以隨時透過網路進行保障及理賠查詢，也可以更及時的進行加退保，縮短作業時間。

法國巴黎人壽「金好享利」投資型保單，透過三大優勢提供民眾多元配置，包括1.高效率：百分之百純ETF組合，除了投資成本較主動式基金低外，透過ETF涵蓋多元資產、產業、國家的特性有效分散風險。2.盡責任：ESG為近年來備受投資人矚目的投資主題，該商品至少80％以上的部位投資於ESG概念ETF，掌握趨勢兼顧「企業社會責任」。檢視過往相關指數投資績效，ESG指數表現在過往市場大跌期間，多次超越非ESG指數並展現抗震力。如：2020第一季新冠肺炎期間，ESG指數表現超越非ESG指數高達95％。3.求創新：因應氣候變遷與資源稀缺等創新題材，一次囊括五大投資趨勢，包含科技創新與突破、人口結構變遷、都市化、氣候變遷與資源短缺、新興國家消費與財富增長，提供全球經濟結構性轉型下的豐富商機。