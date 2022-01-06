因應全球氣候變遷，中國信託商業銀行起身響應，藉由發揮金融影響力，透過投融資服務引導企業投入減碳轉型，今日宣布，已與晶圓代工大廠聯電共同簽署五年期新臺幣40億元永續績效連結貸款，中國信託銀行於貸款期間，將持續追蹤溫室氣體排放減量幅度等相關永續指標表現，提供利率減碼優惠，落實永續經營策略。

中信銀行表示，2050年淨零碳排放是世界各國認同且長期努力的目標，金融業為國家經濟體系重要中介機構，更應善盡企業社會責任，共同為減緩氣候變遷盡一份心力。

中信銀行本次與聯電簽署之永續績效連結貸款案，將在貸款期間持續追蹤溫室氣體排放減量幅度等相關永續指標表現，聯電後續將會持續於生產製程導入低碳技術、提升能源使用率、採用再生能源等措施，並協助客戶產製低功耗產品，以具體行動朝向淨零邁進。

聯電長期致力ESG各面向的推動，迄今已連續14年獲選道瓊永續性指數之世界指數成分股，去（2021）年6月亦為全球晶圓專工第一家宣告2050年淨零碳排放，具體實踐「淨零行動三部曲」，包含「持續積極自主減碳，全面採用再生能源，及投資淨零碳技術」，並加入國際再生能源倡議RE100，獲得超過500家供應商群起響應。同時也邀請供應商夥伴共築低碳永續供應鏈，預期整體供應鏈於2030年將減碳20％、再生能源採用比例達20％，看好聯電營運成效及對ESG議題之耕耘，中信銀行積極爭取，順利促成此案。

中信銀行致力推動永續金融及實踐企業社會責任，協助產業籌集資金投入永續發展的綠色投資項目及社會效益投資項目，如擔任中能離岸風電計畫聯合授信案的統籌主辦銀行及國內財務顧問、2020年發行臺灣首檔可持續發展債券，為臺灣首家債券成功登錄國際資本市場協會永續發展債券資料庫之發行機構，去年5月發行臺灣第一檔社會責任債券。未來，中信銀行仍持續透過資本市場力挺綠能產業投資，促進社會效益與永續議題發展。