雙11各大電商都會推出促銷活動，不過知名品牌「雪芙蘭」卻發生標價錯誤，將兩包「售價」119元的沐浴乳與洗面乳，錯標為「折價」119元，換算下來等於兩包只要19元，造成訂單爆量，業者經過討論後，表示將承擔自己造成的錯誤，雖然公司會虧損近200萬元，但仍承諾「竭盡全力出貨」。

雪芙蘭在「蝦皮購物」商城推出雙11促銷活動，將原本兩包售價119的沐浴乳與洗面乳，誤植成兩包折價119元，等同於兩包只要19元。起初雪芙蘭不打算不出貨，並發出的公告稱「我們不得不取消誤植金額的相關訂單」，此話一出遭到大批消費者謾罵「沒誠意、沒誠信」，事隔一日後，雪芙蘭又重新發出公告，決定吃下所有訂單如期出貨。

雪芙蘭最初在蝦皮商城公告表示，「將取消所有誤植訂單」。（圖／翻攝自蝦皮商城）

雪芙蘭13日在臉書粉專發布最新道歉啟事聲明表示，對於商城內的沐浴乳及洗面乳活動價格誤植，「再次跟各位道歉」，最初的處理方式，是未經過深思熟慮及緊急狀況下發布的，董事長和公司經營層看到公告後，認為是不負責任的態度，基於對消費者的重視，「我們將承擔自己造成的錯誤，會竭盡全力出貨」，雖然這樣的決策會造成公司虧損近200萬元，「但消費者的信任與愛護更是要緊緊守護的」，由於訂單數量龐大，希望消費者能耐心等待，會竭力盡速將商品送達。

雪芙蘭最新公告曝光後，不少網友都忍不住讚聲，「你們危機處理得很好，但也心疼你們這麼好的品牌損失這麼大，會繼續支持雪芙蘭」、「會繼續支持雪芙蘭，你們是最棒的」、「雪芙蘭真的好大器」、「加油！負責任的公司」、「了不起，負責」。