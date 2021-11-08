新北市勞工局11日上午9時30分至中午12時30分，將在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，共有55家業者參與，釋出超過2500個職缺，其中餐飲旅宿業開出1025個職缺數，占總職缺數4成最多，月薪最高41000元，新北市就業服務處分析，疫情趨緩加上振興券刺激消費，讓餐飲旅宿業復甦，員工需求大增。

勞工局長陳瑞嘉表示，為協助市民就業，本次就博會廠商產業多元，徵才科技製造業家數占3成6、旅宿餐飲業3成1、一般服務業及物流運輸業2成、零售量販業1成3。而隨著管制鬆綁，健身產業復甦，健身工廠祭出高獎金的私人教練職缺，月薪最高可達15萬元，歡迎求職者來挑戰。

陳瑞嘉說，活動現場不僅可以直接參與多家廠商面試，還設有VR科技求職專區，讓民眾不必用歲月換經驗，使用虛擬實境即可了解工作實況；另有履歷健診現場協助修改履歷，此外還有青年就業專區、婦女及中高齡就業專區、創業諮詢、職業訓練課程等諮詢及按摩小棧服務，提供多元豐富的資源協助求職者。

勞工局指出，首次參與就業博覽會的臺虎精釀，招募有梗、有企劃力的品牌公關、社群小編，是疫後社群網路時代的熱門職缺，另外還有內外場人員、採購助理，預計招募41名生力軍。

科技製造業頎邦科技工程師薪資上看50K，新日興工程師薪資最高45K，餐飲業大舉招募認真負責、願被栽培的「後起之秀」，如築間餐飲、慕里諾國際開出儲備幹部、店長等職缺，提供公司專業培訓及44K薪資。此外，久舜營造釋出工程師、工地主任、會計及採購人員等共21個職缺，起薪也有40K。

就服處也會持續辦理聯合徵才活動，16日在三重厚德體操館地下室、19日在中和區國立臺灣圖書館、23日在五股勞工中心、25日在蘆洲長安市民活動中心。