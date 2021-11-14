彼得森國際經濟研究所（PIIE）最新報告指出，雖然美國經濟走出新冠疫情陰霾而恢復成長，企業人力需求增加帶動勞工薪資上漲，但通膨壓力不斷攀升並吃掉勞工薪資上升後所增加的購買力。

PIIE高級研究員福爾曼（Jason Furman）和哈佛大學經濟學家鮑威爾（Wilson Powell）在10月29日發表的報告裡指出，儘管部份產業的名目薪資增幅高於疫前，但除了休閒與餐飲住宿業外，所有產業的實質薪資增幅低於疫前水準。

報告指過去三個月來，經通膨調整前的雇員薪資年增5.4％，美國9月失業率從8月5.2％下降至4.8％，顯示勞動市場的人力供應緊張，但若把高漲的通膨率計算在內，過去三個月薪資僅年增0.6％，甚至較2019年12月水準低0.6％。

該報告強調按照疫前的薪資趨勢來看，目前經通膨調整後的勞工薪資應該增長1.5％，這表示美國勞工薪資所得實際在倒退。