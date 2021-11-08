建設局長陳大田表示，台中美樂地計畫透過改善老舊公園、提升公廁品質、提供兒童及身障人士無障礙環境，讓市民擁有更好的綠地遊憩品質。（盧金足攝）

理仁建設總經理陳瑞豐表示，以建築專業捐建改善西屯區惠中公園，讓公園綠美化為當地亮點。（盧金足攝）

台中市建設局8日啟動企業參與機制，以公私協力方式，認養公園綠地。（盧金足攝）

讓公園綠地延伸成每名市民家裡的休閒園地！台中市府推動為公園綠地改頭換面的美樂地計畫，獲市民肯定，擴號召企業參與，建設局8日啟動企業參與機制，以公私協力方式，認養公園綠地，節省維護的公帑，也讓企業回饋社會，市民享受綠地，一舉數得。

台中美樂地計畫透過改善老舊公園、提升公廁品質、提供兒童及身障人士無障礙環境，讓市民擁有更好的綠地遊憩品質，建設局長陳大田8日媒合多家企業共創台中美樂地，目前已成功打造35處「陽光公廁」、建構109座「共融公園」、改善281處「兒童遊樂場安全設施」，使台中市人均綠地達到9.5平方，名列六都第二、也是全國第二。

陳大田表示，擴大宣傳並邀請企業持續投入參與美樂地計畫，以提升公園綠地或其他公共設施維護狀態，力邀已簽訂意願書的企業共同參與Melody綠韻台中企業參與啟動」儀式

市長盧秀燕市長推動「台中美樂地計畫」，積極優化市民綠地休憩環境品質，建設局啟動「企業參與」方案，提升企業參與意願，更擴大參與方案內容，讓企業能以更多元方式合作，成功從被動等待轉為主動邀請。

陳大田說，建設局持續完善台中美樂地藍圖，從既有「維護認養」方案轉化包含「指定用途義助」、「捐建改善」、「維護認養」、「物資捐贈」及「協助宣傳」等五大面向，讓企業團體依各自企業專業領域挹注量能。

媒合成功夥伴包括「理仁建設」、「豐邑建設」、「大屯有線電視」、「台灣佳光電訊」、「群健有線電視」、「正隆股份有限公司」；其中，理仁建設以建築專業捐建改善西屯區惠中公園，正隆股份有限公司提供物資贊助后里區森林公園、環保公園、四號公園、運動公園及豐原區葫蘆墩公園等5座公園公廁衛生紙，大屯有線、台灣佳光、群健有線及豐邑建設則利用自身行銷與宣傳管道，協助傳遞重要的美樂地資訊給民眾。

出席啟動儀式包括陳大田、理仁建設總經理陳瑞豐、大屯有線電視總經理江奎霖、台灣佳光電訊總經理張志成、群健有線電視協理劉正傑、正隆股份有限公司后里廠副廠長張銀海、豐邑建設代表陳韋蓁、羅廷瑋議員服務處代表石國勳主任等人皆出席見證，透過公私協力，讓守護台中的能量加倍。