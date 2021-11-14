彰化縣聯合婚禮20對新人在清水岩溫泉露營區踏上紅地毯。（ 吳敏菁攝）

彰化縣聯合婚禮20對新人在清水岩溫泉露營區踏上紅地毯。（ 吳敏菁攝）

彰化縣聯合婚禮20對新人在清水岩溫泉露營區舉辦，森林裡洋溢著浪漫，縣長王惠美也搶先公布了彰化結婚福利多多，第一胎補助3萬元，育兒津貼今年8月起，每月發放3500元，明年8月起，再調升至5000元，托育補助每月最高7000元，讓親友聽了都笑得直對新人喊「加油、加油」。

全國最大溫泉露營區今天特別浪漫，20對新人步紅毯，祝福的嘉賓們也一起來感受彰化最新景點「幸福之森」的美麗，園區也特別以每個月第三周日為「彰化日」，彰化縣民出示縣民相關證件，一律免費入園。

縣府民政處表示，要辦聯合婚禮消息一釋出中午前就額滿了，縣長姪女也一早到縣府中庭排隊，新人黃承澤、楊馥綺在德國自助旅行時相識進而相戀，決定回彰化見證他們的愛情。

王惠美祝福新人手牽手，牽到天長地久。話鋒一轉說起縣府努力打造「樂婚、願生、能養」除了第一胎補助3萬元，育兒津貼將分兩階段提高額度，8月起提升到3500元，明8月起，再調升至5000元，托育補助每月最高7000元，縣府近兩年內也興建10間育嬰中心，第一間育嬰中心在社頭鄉已經在興建，第二間在和美鎮。

另外，還有8棟整合式社福大樓內附設有育嬰中心，希望青年朋友立業成家生子後，能幸福的生兒育女，緩解少子化這個國安問題。

這次活動也提供特製，印有今天日期，及「LOVE」、「HAPPY」等字樣口罩、32吋液晶電視及特製版紀念口罩禮盒外，另有議會、社頭鄉公所、代表會等13家優良企業或單位提供新人成家禮品。並摸彩抽出最新iphone13手機、DysonV12吸塵器及「清水那方」平日住宿券，祝福新人們幸福成家。