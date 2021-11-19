2021台北燈節「史上第一個會跳舞的主燈」亮相。（楊亞璇攝）

2021台北燈節「史上第一個會跳舞的主燈」亮相。（楊亞璇攝）

2021台北燈節「史上第一個會跳舞的主燈」亮相。（楊亞璇攝）

2021台北燈節「七彩八寶新世界」自12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，採「線上X線下」形式舉辦，史上第一個會跳舞的主燈「NEW」於19日搶先亮相，這座總高度近6米的主燈以牛的諧音命名，並結合傳統藝術、舞蹈、音樂及科技，盼萬華找回信心、走出疫情。

北市副市長蔡炳坤表示，2021台北燈節創舉為「線上X線下」的辦理型態，可以線上賞燈，也可線下遊燈節，他笑說，燈節從元宵延到中秋，再延到年底，優點是一整年都在期待，他認為2021年會創以往參觀次數紀錄，因為都在線上，萬華是在疫情中受傷最大的地方，藉著燈節重新找回繁華與信心。

至於2021燈節辦完，馬上迎來明年燈節，蔡炳坤表示，藉著會跳舞的牛讓萬華地區走出疫情，迎向希望，今年還是辦到最好，有限的經費在年底進行；明年虎年燈節在士林舉行，配合北藝開幕；2023年更精彩，睽違20幾年台灣燈會在台北，讓世界看見台北，地點選在都會區信義區，101大樓會成為全球最高的燈、大巨蛋則有最大的燈，三個燈節同時籌備，燈節經費還是照以往編列，台灣燈會經費較高，會與中央合作。

北市觀光傳播局長劉奕霆表示，同一科室要忙三個燈會確實是蠻大負荷，也讓同仁輪番協助，目的在疫情當下，透過活動帶來錢潮、人潮，振興地方也有祈福意義，過去燈節為萬華帶來上億元經濟效益，附近攤商都希望燈會繼續舉辦。

另外，對於白晝之夜線上舉辦遭質疑成效不佳，同時在線人數僅1.3萬，蔡炳坤強調，「白晝之夜非常成功」，拉到線上12小時不間斷進行，總收看人次很多、黏著度很高，但民眾不是12小時都掛在上面。

2021台北燈節創意總監Akibo說明，縱使因為疫情一波三折，但都已克服，這座史上第一個會跳舞的主燈「New」，由雲門首席舞者吳義芳擔任舞蹈動作設計，台灣當代偶戲劇團「無獨有偶」再將舞蹈動作轉化為提線懸絲大偶的操偶技巧；音樂方面則是請來當紅的「大象體操樂團」和「九天民俗技藝團」共同創作，傳統與創新結合。

Akibo表示，要能支撐這麼大型的主燈，需要堅固並能操作的材質，因此使用碳纖維，再為這座6米高的大偶包覆著8000顆可隨電腦編程變化的LED燈條，需要10天、每半小時表演一次，必須要很難操，也一直測試，目前為止都沒問題。

觀傳局指出，燈節期間每日的下午4時到7時有各個燈區導覽與大來賓訪問等多樣化線上節目，晚間7時到9時則實況轉播現場舞台演出，今年卡司陣容堅強，開幕當天由搖滾天王伍佰、金曲歌后魏如萱與葛萊美獎得主JAMII登場獻唱，並邀請天籟美聲齊豫、金曲最佳樂團董事長樂團、金曲新人？te壞特、狼人殺王子婁峻碩等人氣歌手接力演出。

另外，觀傳局表示，今年加碼祭出上線觀看掃專屬QR，Code抽汽車的抽獎活動，民眾可上2021台北燈節活動官網準時上線賞燈，台北旅遊網官方FB粉絲團也可收看。