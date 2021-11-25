台北市長柯文哲任期屆滿，無法再參選，各陣營積極展開布局。被視為柯文哲接班人的副市長黃珊珊已表態參選，民進黨則有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君被點名，國民黨內呼聲最高的是立委蔣萬安。民眾黨立委蔡壁如昨指出，按照目前民調來看，「蔣萬安看起來贏定了」。而今天出席活動的蔣萬安則在致詞時向鄉親喊說，大家如果有需要、有問題都不要客氣，我們全力為大家服務。

根據《東森新聞雲》報導，2022台北市長選戰民調最新結果顯示，若由蔣萬安、陳時中對決，蔣萬安以50.3%領先陳時中的32.0%；另外在三腳督的狀況下，蔣萬安則以39.7%的支持度領先，其次依序為陳時中28.2%、黃珊珊18.1%。

蔡壁如24日在《千秋萬事》節目中表示，按照目前民調來看，「蔣萬安看起來贏定了」，蔣萬安並沒有每天出來講話或做很激烈的事情，民調卻都維持在高檔，這讓我們對網路熱度這件是重新思考，是否選民已經有所選擇，不一定每天講一堆話，支持度就會高。

蔣萬安對於是否參選台北市長，一直未表態，今天他出席萬華青山宮活動在致詞時表示，今年疫情重創萬華，相信萬華未來一定能夠恢復往日榮景，他還強調，大家如果有需要、有問題都不要客氣，我們全力為大家服務。蔣萬安在接受媒體訪時問時也表示，不管在哪個崗位，就是把自己的角色扮演好。