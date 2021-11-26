《正常發揮》

台中第二選區立委補選，民進黨參選人林靜儀提到，她到顏家附近拜訪，只要是被拜會的民眾，第二天就會接到對手家族的電話，說林靜儀為何會來你這裡？前民進黨立委郭正亮表示，這就是意味著前立委顏寬恒的基層真的做得很好，所以人家會通風報信。

林靜儀接受媒體訪問時表示，她曾經到顏家附近拜會過，而遭拜會的民眾第二天就會接到對手家族的電話問，「你們昨天在說什麼？林靜儀為什麼來你這裡？」甚至有議員安排拜會行程，在啟程前就有選民接到電話，「是不是明天林靜儀要去？」

郭正亮25日在中天政論節目《正常發揮》中表示，這在基層政治一對一時，幾乎常常發生的事情。只要是一對一，基層做得比較好，都會這樣，這就是意味著，顏寬恒在基層真的做得很好，所以人家會通風報信。

另外，林靜儀25日出席沙鹿社區活動時，有一名記者提問「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林靜儀反問，「你是在問問題，還是發表意見」。資深媒體人王尚智指出，林靜儀參選的嘴臉，面對記者可以到這種地步。所以這種「強勢之惡」已經蔓延，每個人應該篤定心智、篤定自己的抉擇。他甚至認為，「你是要怎樣？」現在已經是民進黨的「黨魂」，而民進黨的強勢之惡，就像林靜儀在內的這種嘴臉。