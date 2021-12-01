台中市第二選區立委補選愈演愈烈，國民黨籍參選人顏寬恒1日表示，選戰至今都沒進入主題，現在都是打壓、抹黑及貼標的潑糞選戰，對手至今沒對地方願景提出任何看法，一下子提英文，一下子又說台語辯論公投，這是第二選區民眾想要的嗎？身為在地人，就是要以在地為主，海線第二選區選民要的是安居樂業的生活。

顏寬恒表示，選戰到現在沒有進入主題，試問海線第二選區人民到底需要什麼？地方建設缺乏是什麼？地方民眾需要政府的幫助是什麼？但看到的都是打壓、抹黑及貼標，都是對參選人顏寬恒鋪天蓋地及抄家滅族所有的攻擊。

顏寬恒強調，只要有任何懷疑，歡迎提出告訴進行司法釐清，其他潑糞、潑尿行為令他很不以為然，全國的鄉親都在看，竟用總統級的規格對待台中市第二選區。

顏寬恒話鋒一轉指向對手林靜儀說，另一位參選人對於要選舉所在地，沒有對地方願景提出任何看法，以及對地方的發展提出建議，對地方鄉親的心聲提出關心，反倒是每天講英文辯論，又提到台語辯論四大公投，到底這區民眾最關心的是四大公投，還是如何安居樂業？

顏寬恒說，身為在地人，就是要以在地為主，他們關心的是地方再造、地方建設以及人民福祉，但卻看不到林靜儀關心什麼，希望她能了解所要參選的是台中市第二選區。