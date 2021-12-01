拘提畫面曝光 他搶出聲「高嘉瑜的事我知道」見拘票軟了

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞毆打、控制行動，昨(30日)深夜高嘉瑜秘密前往新北地檢署複訊，檢方為防止林男滅證，立刻發出拘票前往林男落腳的飯店逮人，當時林男正巧要步出飯店，雙方在飯店大廳相遇，林見到警方上門，一副事不關己先說「你們憑什麼?」接著不等警方說明來意，就直接說「高嘉瑜嘛，不用問了，我知道阿！」

根據檢方公布畫面，林秉樞見到警方時態度還相當強硬，即使警方表明身分，但他還是鎮定的說「有沒有拘票?」，接著就說，「你們是為了高嘉瑜立委的事嘛，不用問了，我都知道」，接著硬要警方先出示拘票，警方立刻亮出拘票給他觀看後，才乖乖被帶回警局。

據了解，林秉樞以每月5萬元租金，長期居住板橋馥都飯店，警方昨天到飯店查訪時，顯示林秉樞已check out，警方懷疑林已投宿其他飯店，遂逐一查訪府中路一帶每家旅館飯店，均無所獲，至今天凌晨，警方再度返回馥都飯店查訪，恰好林秉樞正下樓準備外出，警方立即上前，要求林秉樞出示證件被拒，警方遂出示拘票及搜索票，林秉樞軟化說「我就是本人」。

警方在飯店房間內查扣林秉樞存放不雅照片的手機。(新北地檢署提供)

警方在飯店房間內查扣林秉樞存放不雅照片的硬碟。(新北地檢署提供)

警方帶同林秉樞回房間搜索，查扣手機、IPAD 平板、隨身碟及錄音筆等證物。據了解，房內物品擺放整齊，但警方不敢大意，費時近2小時才搜索完畢，將林秉樞帶回分局。

林秉樞拒絕夜間偵訊，並要求律師到場，故警方先讓林在候偵訊室內休息，截至下午目前都還在進行偵訊。