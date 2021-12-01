民進黨立委高嘉瑜被男友毆打施暴，引發各界關注，不分黨派政治人物紛紛表態聲援，不過，親綠的媒體平台，卻有不少人留言謾罵高嘉瑜，民眾黨立委蔡壁如表示，對一個受到暴力對待的人，二度加害，甚至落井下石，社會怎麼會變成這樣，我們應該要譴責加害者、保護受害者。

蔡壁如指出，雖然與高嘉瑜所屬的政黨立場不同，但私底下還是會爾偶聊天，上周在某個委員會碰到高嘉瑜，突然間，高從背後摟著她，甚麼話都沒說，她轉身抱高嘉瑜詢問，你還好嗎？但高甚麼也沒說，就默默地走開。

蔡壁如說，當時並未發現任何異常，現在回想起來，才發現高嘉瑜真的很堅強，也越令人心疼。

蔡壁如認為，任何形式的愛，都不會以暴力的方式呈現，用傷痕作為一段感情的印記，這都是披著感情皮囊的暴力行為。

據統計，每年家暴受害人約有10萬人，而且持續增加，其中女性更佔了6成多。蔡壁如呼籲，每位活在家暴陰影中的受害者，為了真正愛你的人，愛惜自己，不要懼怕，勇敢站出來，向施暴者説不。