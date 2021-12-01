立法院衛環委員蔣萬安、蔡壁如、鄭運鵬等、藻礁公投推動聯盟領銜人潘忠政、在地里長等人齊聚，1日視察觀塘工業區開發及第三天然氣接收站。討論過程中，蔣萬安質疑大潭自然地景審議會一拖再拖是行政怠惰，遭鄭運鵬怒斥，桃園市府未派人列席，這樣說不公平，兩人正面交鋒。

蔣萬安質疑，大潭藻礁自然地景審議會為何拖延5年？調查5年且不召開審議會，直呼這背後一定有原因。他說，大潭藻礁有可能最後不屬於自然地景、不符合文資法、不適用文化保存等，但這些都須透過審議會審議，不開審議會、一直拖延，根本就是行政怠惰。

「地方政府跟中央政府都要負責！」蔣萬安說，主管機關要負起責任、應有所作為，難道在場有人認為拖延5年合理嗎？鄭運鵬為桃園市府抱不平，他反駁，市府有自己的期程，未派代表就被蔣扣上延宕罪責，又直接拍板定案，怒斥這樣不公平。

現場火藥味濃厚，兩人同時搶著發言，鄭運鵬說，桃園市府自己有節奏，不能叫人家一定要怎樣，立法院插手地方政府的權責，這不是常態；蔣萬安則喊冤，他是點名所有主管機關都要負責，「鄭委員我沒有拍板定案」。

藻礁公投推動聯盟領銜人潘忠政說，海保署說中央及地方政府有作為，但作為卻永遠都說還在調查，他怒批政府根本不想啟動，才會拖5年，甚至成為公投議題，若政府願意依法行政就不會讓全民陷入焦慮之中，他喊話「拜託民進黨政府可以依法行政嗎？」。