第8屆台紐經濟合作協定（ANZTEC）貿易與勞工委員會議，於台北時間今年11月24日上午以視訊方式召開，本屆會議紐西蘭由商業、創新及就業部職場關係與安全組總經理Anna Clark、國際勞動政策小組經理Nita Zodgekar、首席顧問Michael Hobby、資深顧問Jessica Russell、政策顧問Patrick Gibson，以及技能就業政策小組政策組長Jivan Grewal等官員代表出席，台紐雙方的駐外代表－駐紐西蘭代表處陳克明大使及紐西蘭商工辦事處季恩敏（Aimee Jephson）代理代表，均親臨兩地會議現場參與開幕式。

會議由商業、創新及就業部職場關係與安全組Anna Clark總經理揭開序幕，Anna Clark總經理指出，台紐雙方自103年起就持續就女性平等權利、對抗移工剝削、面對各種職場關係變遷，以及因應疫情之挑戰等勞動議題充分交流，今天的會議也共同研討雙方就「未來工作」議題之因應作為。

季恩敏代理代表致詞表示，無論性別平權、「未來工作」議題，或是勞動市場對疫情之因應措施等，過去三年來台紐雙邊都有很顯著的進展。此外，紐西蘭作為今年APEC的主辦國，在APEC架構下也與台灣共同合作，特別感謝台灣支持紐西蘭在APEC提出的社會對話倡議。

勞動部綜合規劃司司長王厚誠致詞時表示，自102年台紐經濟合作協定生效以來，雙方勞動資深官員依據協定迄今已召開7次貿易與勞工委員會議。縱使近兩年因全球COVID-19疫情嚴峻，會議雖以視訊方式辦理，但雙方將就多項議題進行討論，足見台紐兩國間的交流，並未因疫情、距離及時差受到影響。

陳克明大使表示，紐西蘭和台灣無論在經濟發展或疫情管控都有不錯的表現，歸功於台紐雙方政府對於勞工權益與福祉的重視。ANZTEC是台紐雙邊各項關係的骨幹，不僅是高標準的協定，其中的勞工專章也是高標準的專章。現在台灣遞件申請加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）同樣是高標準的協定，相信台灣在勞動各項法規進展，可符合CPTPP的高標準要求。

本屆會議首先就兩國「勞動情勢發展」說明，並針對「轉變中的工作及就業性質」議題，深入討論紐西蘭以三方對話機制推動於社會失業保險及失業勞工支持方案之發展，我國亦分享台灣新專法「勞工職業災害保險及保護法」之重點。另外，亦就維護移工人權相關措施進行交流，學習彼此對移工人權保障之政策經驗。最後共同檢視台紐經濟合作協定貿易與勞工章議題之執行情形，並決議明（111）年第9屆會議，將續就「職場霸凌及騷擾防治」、「移工人權保障」、「未來工作」及「CPTPP勞工專章」等議題進行討論。

紐西蘭會議主持人商業、創新及就業部Michael Hobby首席顧問表示，台紐雙方有類似的價值觀，發展階段也非常接近，因此交流順暢及合作無間，雙方都因本次會議獲益良多。紐西蘭近期將重新開放邊境，希望全球COVID-19疫情逐漸減緩，下屆會議可以在台北實體見面。

王厚誠也特別感謝紐西蘭商業、創新及就業部Jessica Russell資深顧問以APEC人力資源發展工作小組（HRDWG）勞動與與社會保障分組（LSPN）協調人身分，出席勞動部今年10月舉辦之APEC線上研討會致詞，並樂見雙方未來持續在ANZTEC及APEC架構下，持續深化勞動議題的交流與合作。