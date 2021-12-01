台中市府勞工局設置光復新村及審計新村青創基地，今年出版《青春正好．未來職人》。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

提升青年創業競爭力，台中市府很給力！勞工局設置光復新村及審計新村的青創基地，提供青年展現競爭力的舞台，進駐審計新村的「溪泉」郭佳琳，曾在澳洲生活多年，見識到當地人支持並學習傳統文化的用心，決定發揚爺爺1947年開店以來經營的編織草蓆、草帽工藝，藺草加進創意與巧思，翻轉既定的單調、昂貴印象，變得時髦、亮麗。

勞工局設置光復新村及審計新村青創基地，青年創業能量豐沛，繼去年出版《職想追夢-台中青創職人誌》，今年再度出版《青春正好．未來職人》，收錄50名創業青年的職人精神心路歷程與品牌故事，分享創業感動時刻。

勞工局長張大春表示，出版的《青春正好．未來職人》，依青年創業類型分為「醉人香氣-味蕾輕旅行」、「藝匠巧手-樂活自在遊」、「熟鳥離巢-青春作伴飛」三大主題，透過一對一的訪談，詳盡記錄進駐青創基地青年的創業故事。

勞工局推動光復新村及審計新村青創基地，提供創業獎勵、租金減免及營運輔導等創業協助措施，青年的創業道路由市府與專業顧問團隊相伴，合作協助青年勇敢創業。

勞工局策辦「Young！好樣市集」，與台中17所大專院校共同合作，讓青年創業家們透過市集測試產品水溫以及增加品牌曝光度，進而逐步完善各項創業準備，期許台中市成為青年創業友善之都，讓每一名創業青年深刻感受「在台中創業，是最幸福的事」。

繼承家族事業已3年的郭佳琳強調，審計新村青創基地讓她帶著藺草走出大甲，傳遞手作的溫度，讓更多人體現編織的藝術。

此外，進駐於光復新村的「跳舞的酒香」周信成，具台北知名飯店咖啡吧檯10年資歷，並取得調酒技術士及日本酒、國際咖啡師等相關證照，把握契機申請進駐光復新村青創基地。

在勞工局提供的創業資源與輔導下，讓他初期創業有一番成就，並實現理想打造出創業的藍圖，他願所有來光復新村的民眾都可以來嘗一杯他所特製的飲品。