屏東縣政府開辦勞動大學，聘請專業園藝教師現場教授泥作技能。（林和生攝）

職涯可以退休，但人生必須繼續精彩！屏東縣政府近年來設辦農業大學有成，更進一步盤點產業勞工需求及結合在地特色，與屏東科技大學合作辦理勞動大學，共開設堆高機、無人機等29門豐富實用課程，今年超過1095人次報名，培養第二專長，同時提升職場競爭力。

屏東縣長潘孟安表示，屏縣府開辦農業大學，成功吸引許多青農返鄉創業，縣府加碼開設勞動大學，不僅提供勞動者培訓專長技術，解決企業勞動力不足問題，更推動銀髮人才就業班，讓退休者再創職涯第二高峰。

主辦單位發現，課程學員來自各行各業，夫妻檔陳秀屏及譚智謙從事五金買賣，希望學習堆高機與起重機技術，為商品提供更省力的搬運與了解操作機具安全；也有想到國外興建漁塭，特地來學室內配線，為未來漁塭親自配線。

泥作班裡有水電師父為了精進技能來學習泥作，盼能為顧客提供完善服務；文創市集展售人員培訓班則有販賣農產品、傳統食品的學員參與，為的是加強商品附加價值與創造客群，在不斷嘗試中尋求轉化靈感。

此次成果展中，更有以創新思維結合銀髮人才就業計畫方案，嘗試辦理民宿經營、果園經營、農園經營、餐廳經營、導覽解說、職人咖啡及聲音的魅力等7個班，讓55歲以上銀髮族在退休後透過學習與第二專長培訓，再次開創工作新視野。

潘孟安有感而發地說，每個人的人生閱歷彷彿一本歷史書，透過不斷學習與嘗試，精彩內容和篇幅，他看到有家庭主婦學習水電，為的是要親手打理家中一切，還有在職學員業外進修，希望面對職業轉場能多一份能力，在在令人感到佩服。