《行過洛津》由江之翠劇場、新銳導演陳煜典及編劇吳明倫所打造融合傳統戲曲與現代劇場的精緻好戲，即在台中國家歌劇院登場。歌劇院藝術總監邱瑗7日表示，《行過洛津》是歌劇院首次策劃南管戲曲節目，南管以往是在大戶人家中搬演，演員動作細膩，眼神的流轉與手部的巧勁，無一不是藝術。

《行過洛津》改編自國家文藝獎得主施叔青的「台灣三部曲」的同名首部曲，舖展清領時期嘉慶至咸豐年間的鹿港興衰。洛津為鹿港舊名，鹿港出身的作家施叔青，以故鄉做為《行過洛津》的背景，藉著身處下層社會的主角許情的視角，以跨越社會階層的經歷，勾勒當時移民社會台灣各色人物的權力結構與情慾。全劇將在12月11日至12日於台中國家歌劇院中劇院演出。

2019年江之翠劇場以《行過洛津》代表台灣參與法國外亞維儂藝術節，連演21場，令許多觀眾驚嘆。法國《馬賽劇評人報》曾讚譽：「《行過洛津》就戲劇演繹、南管歌曲、音樂，至舞台佈景、服裝而言，江之翠劇場無疑為表演藝術領域之瑰寶。」

歌劇院表示，編劇吳明倫梳理原著，將故事中反覆出現的《陳三五娘》成為另一條敘事線，並聚焦於〈留傘〉一折，呼應泉州七子戲班男旦許情的情感世界。

導演陳煜典則藉此將舞台畫面分割成「對台」，一方演出《行過洛津》故事主線，一方演出南管戲《陳三五娘》，兩端以燈籠串之，觀眾可以隨劇情發展選擇移動視線。當益春對陳三的聲聲呼喊與挽留，更同時撞擊著許情三進洛津、留與不留的內心徬徨與抉擇。