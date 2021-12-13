不少人認為，公務員是人生勝利組的代表，但有網友表示，現在物價、房價高漲，公務員的薪水依然沒有起色，讓他忍不住好奇詢問，公務員是否不再是人生勝利組，引起兩派網友熱議，有網友認同他的說法，也有過來人持相反意見，認為還是「過得很爽」。

一名網友在PTT的八卦板上發文表示，幾年前不論是公職還是國營，都是人生勝利組的代表之一，不僅走路有風，還會有不少親戚朋友忙著為你介紹對象，但現在物價、房價高漲，公務員的薪水依然沒有起色。

他好奇詢問，公務員是否已不再是人生勝利組，引起兩派網友討論，不少網友留言感嘆時代在變，公務員已經不如以往，「已經變社會中低階層了」、「不至於餓死」、「也就還過得去吧」、「連退休金都砍了，就是只份工作而已沒有不一樣」、「一直都是保底職業啊，哪來的勝利組」。

也有過來人持相反意見，表示公職員依然是人生勝利組代表，「還行啊，過的很爽」、「依然是人生勝利組啊，大家還是擠破頭」、「比不上偉大的科技業，但是跟其他行業比，還可以啦」、「爽爽過，還是勝利組呀，把22K、28K放哪裡」、「國營在中南部還是很爽」。