台中私立明道中學教官詹宗龍，透過「學思達」的分組討論、發表、統整等，翻轉學生對國防課的刻板印象，將年輕學子眼中「無聊到爆、跟不上時代」的國防課，轉化成充滿活潑論述與思辯的創新課程。他最近被教育部選為教育家人物典範。

「為什麼上課不認真？」老師問，還沒來得及解釋，一記響亮的巴掌已滾燙印在詹宗龍臉頰。站在講台上，在眾人面前所承受的羞辱，讓詹宗龍充滿了憤怒，因為他們永遠無法理解找不到唸書方法的痛苦與無助。

然而，多年後的今天，詹宗龍教官的身分站上了講台，成為小時候他最厭惡的「老師」，並在今年以創新的教學模式榮獲師鐸獎肯定，一舉重塑「教官」與「老師」這兩種角色的傳統定位。過去的一巴掌，滾燙的記憶猶在，現卻化成令人讚嘆的掌聲。

發呆、望窗外、睡覺、抄寫其他作業...，當詹宗龍發現，即使使出渾身解數，想盡辦法讓「國防課」的教學內容更豐富有趣，只要瞥見台下空洞渙散的眼神，便瞬間將他再次帶入記憶的黑洞，重新看見小時候那個上課總是聽不懂也不感興趣的自己，那個熬夜唸書卻依然考不及格的自己，那個充滿了失敗感與無力感的自己。

「我突然好想照顧那個小時候的自己」，於是，他決定從學生的視角，去看見他們在學習上所面臨的困境，尋找各種教學方法，最後終於接觸到張輝誠老師所創立的「學思達教學法」。

「我不是在教國防，而是在教人生。」國防課不播軍教片，禁忌話題也可以是教學題材，因為這才是真實人生。一時之間，詹宗龍成了熱門教師，甚至有校友組團回來上他的國防課，小時候不會唸書的詹宗龍，成為教官後卻很會教書。

詹宗龍說，站在學生的角度傾聽問題，設計他們所需要的課程，甚至與他們一起設計未來，培養帶得走的能力，當老師為了學生，努力成為更好的老師，學生就可能為了成為更好的人而努力。