12月23日18時12分，大陸長征七號A運載火箭在海南島文昌航天發射場點火起飛，運載試驗十二號衛星01星、02星直衝雲霄，隨後衛星進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。隨後，在台灣台南有人稱目擊夜空有拖著大型尾焰散射升空的不明飛行物，依時間相關性，極可能與大陸長征七號A運載火箭有關。不過，國防部表示，有關台灣周邊海、空域相關動態，國防部均有嚴密掌握，目前狀況正常。

長征七號A火箭是由大陸航天科技集團一院研製的三級液體捆綁式新一代中型高軌運載火箭。這次運載試驗十二號衛星01星、02星，主要用於空間環境探測及相關技術試驗。長征七號A火箭採用直徑3.35米芯級，捆綁4個直徑2.25米助推器，地球同步轉移軌道運力可達7噸，全箭總長60.7米，是大陸目前在役的最高火箭。

台南夜空出現大型尾焰散射的不明飛行物，目擊網友稱疑似火箭升空，尾焰呈現擴大散射，在黑夜相當明顯。亦有網友將影片公布在爆料公社貼文詢問：「這是什麼東西？」