有一名網友昨(23日)晚在臉書社團「爆料公社」曝光一段影片，地點在台南西港後營，可明顯看見有1枚不明飛行物劃過夜空，尾端還拖著長長的尾焰，引起各界關注。對此，海軍官校前教官呂禮詩今(24日)在臉書分析，這是23日晚間自海南島文昌航天發射場射出的大陸CZ-7A運載火箭。對於此說法，國防部也做出回應了。

大陸長征七號A運載火箭23日在海南島文昌航天發射場點火起飛，運載試驗十二號衛星01星、02星直衝雲霄，隨後衛星進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。隨後，在台灣台南有人稱目擊夜空有拖著大型尾焰散射升空的不明飛行物，引發熱議。昨天國防部已就此回應並無特殊狀況。

不過，呂禮詩在臉書指出，「國防部表示狀況正常，中科院則否認在台灣進行任何火箭或飛彈發射的試驗，遺憾的是不敢具名的軍方人士私下予以否認。如果這位長官先看了法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道，加上大陸民航機師的影片，應該就不會這麼有勇氣的否認了吧」。

不過，針對此專家說法，國防部今仍低調表示，對於台灣周邊海、空域相關動態，國防部均有嚴密掌握，目前狀況正常。