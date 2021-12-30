2021封關前，百貨龍頭新光三越宣佈2022元旦推出點數新制「skm points」全面上線，首度匯集線下、線上、APP、聯名卡友等高達267萬會員最關注的點數經濟活動於一生態圈；新光三越販促部協理彭緒箴強調，無論擴大點數回饋、會員服務、特殊優惠還是限量商品等均可透過skm points連結做深度服務，像是人氣餐廳節慶優先訂候位等。

根據統計，新光三越每年發出去的點數高達數億點，而點數兌換率約在70～80％，目前新光三越會員人數已經超過267萬，2021年點數可沿用到2022年1月底，此次因應skm points全面上線與點數到期優惠，擴大點數回饋三倍，單筆消費滿100元即贈3點，加上skm points規劃最狂兌點方案，包括元旦起首十日，APP將天天推出超級燒點爆品，扣skm points點數100點起，萬杯手搖飲、千張新光影城電影票、百盒台南謝宅老字號零食箱、還有APPLE稀缺新品、全台最難訂的虹夕諾雅谷關住宿券等，皆可用skm points輕鬆入手。

此外，2021年初才展開的單次消費20萬元以上的銀卡會員，手上百萬點數都是稀鬆平常，為回饋貴客，更推出888萬點直接把TOYOTA百萬名車開回家，且規劃獨家的日本伴手禮，包括東京Banana香蕉、PBS奶油夾心餅乾、楓糖男孩餅乾、主婦最愛的茅乃舍高湯禮盒等提供點數免費兌換，還有APPLE周邊商品、化妝品、家電等各店百款夯品，天天於APP上架，更能直接扣點兌換美髮、護膚、按摩、餐飲美食等各式服務體驗，打造超乎想像的點數生態圈。

至於非會員則可趁難得機會，元旦起申辦新光三越貴賓卡直接獲得888點skm points，888點即可直接帶走新光三越與網路爆紅插畫家不二馬大叔聯名打造的「我不是胖虎」會員獨家專屬好禮，且元月整整一個月，週週扣10點抽12台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport與價值超過200萬的Mercedes-Benz C-Class 180等。