美國多位軍方官員近日發表言論，稱中國的軍事力量快速躍升，對美國和亞洲國家構成挑戰與威脅。大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校今天（12月30日）下午在大陸國防部例行記者會中駁斥美國，亞太地區不容個別國家散布迷霧硝煙、以鄰為壑、為敵。

美國防部長奧斯汀近日稱，中國軍隊大力發展軍事力量，成為美軍在亞洲乃至全世界範圍內勢均力敵的對手，是美國「步步緊逼的挑戰」；美印太總部司令阿奎利諾另稱，中國近年來通過發展導彈、艦艇、核、網路攻擊和太空武器等能力，迅速實現軍事現代化，這促使澳洲等國家尋求與美建立更緊密安全聯繫，美英澳三方潛艇合作將幫助澳方提升應對地區安全威脅的能力。

譚克非駁斥，一段時間以來，美國防務部門及軍隊高級官員固守偏見、歪曲事實，為了對內爭軍費、對外「帶節奏」，給中方硬貼標籤，無端炒作中國軍力發展。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非指責，常年來，美方為了維持全球霸主地位，不斷大幅增加國防開支，即便擁有全球最先進的武器裝備、最龐大的海外軍事基地群仍不知收斂、肆意擴張。從南聯盟到利比亞，從敘利亞到阿富汗，美國戰爭機器所到之處，無不狼煙四起、滿目瘡痍，直接將戰亂區無辜民眾的生活逼入絕境。美方在信譽盡失、人設崩塌之後，反而誣稱他人為「步步緊逼的挑戰」，這是非常荒謬的。

譚克非指出，關於美英澳三方核潛艇合作，中方認為，這構成嚴重核擴散風險，違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨，已引發越來越多國家警惕和抵制。然而，美英澳無視國際社會關切，執意推進核潛艇合作。這再次凸顯了他們在防擴散問題上採用「合則用、不合則棄」的雙重標準。

譚克非呼籲，天下是天下人的天下，不是哪股勢力、哪個集團的禁臠、私產，亞太地區是亞太各國人民的共同家園，不容個別糾集為伍的國家散布迷霧硝煙、以鄰為壑為敵。

譚克非重申，中方將堅定奉行防禦性國防政策，在亞太地區積極推動構建地區安全合作架構和新型安全夥伴關係，為促進亞太地區安全對話和互信合作繼續發揮建設性作用。