瑞銀財富管理投資總監辦公室預期今年能源行業繼續看好，石油及相關產品價格應受益於需求回升至2019年水平以上，全球閒置產能則下降至低位。在強勁的需求增長、低庫存及閒置產能減少下，預計石油市場今年將較去年平衡或傾向緊張，布倫特油價今年料在80至90美元區間震盪。

瑞銀財富管理指出，今年石油需求預計每日增加340萬桶，全年平均需求為1.002億桶／日，略高於2019年均值。雖然新變異株可能令部分國家再次實施出行限制，但一些國家已經或將會學習與病毒共存，因此降低大規模及長時間施加出行限制。

跟去年類似的是，各國的石油及相關產品需求不會均衡回升，美國及歐洲料將支撐經合組織（OECD）的石油消耗。在中國大陸及印度的支持下，新興亞洲料佔非OECD近60％石油需求。

在石油產品中，由於越來越多國家將開放跨境旅遊，航空燃料需求今年可能快速增長，但全年需求估計仍低於疫情前的水平約15％。相信要待2023或之後，航空燃料需求才全面恢復，主因國際旅遊今年難以全面重啟。儘管如此，液化石油氣等其他石化需求高速增長，加上汽油等陸路運輸需求，抵銷了航空燃料的影響。

供給方面，估計今年石油供應每日增加490萬桶，去年市場出現供不應求，但今年情況應較為平衡。由於OPEC＋仍每月開會，並繼續謹慎的政策管理，以避免石油供應過多。由於過去行業投資不足，部分OPEC＋國家已經或即將面臨難以增產的問題，因此每月實際產油量可能低於組織目標。