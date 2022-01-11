邑昇（5291）12月合併營收1.23億元，主要因PCB客戶年終庫存盤點與LED自行車燈出貨遞延，較上月略減3.70%，年增9.31%，累計2021全年合併營收為15.58億元，受惠PCB、LED自行車燈訂單需求穩定，年增29.99%，並創6年以來新高紀錄。2022年邑昇積極優化客戶、提升產品附加價值，同時開拓e-bike海外市場，將可望挹注集團營運成長動能。

邑昇2021 PCB事業因銅箔等原物料價格攀升，為改善財務體質，陸續轉嫁部分成本給下游客戶，並調整接單政策、優化客戶結構，整體效益預期在2022年可以顯現。

此外，LED自行車燈在2021年度出貨暢旺，今年則因海上運輸缺櫃問題影響自行車的出貨時程，連帶周邊裝備、配件的需求放緩，然根據研調單位TechNavio報告預估，自行車燈照明市場規模在2021-2025年間年複合成長率可達8%，需求規模成長至1.3億台，樂觀仍有相當的成長空間。

以自有品牌「Dosun」打造之e-bike電動自行車，已進入第三批生產製造，同時今年度亦將進行改款與優化，新款將針對歐美市場需求，並積極尋求當地策略合作夥伴共同推廣，擴大未來邑昇營運成長動能。