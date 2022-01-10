專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）12月合併營收新台幣1.28億元，較上月與去年同期成長5.2％、8.1％，創歷年12月同期新高，累計1～12月合併營收13.9億元，僅次於2018年14.07億元高峰，創歷史次高，年增率12.5％。

鉅橡12月合併營收1.28億元，月增5.2％、年增8.1％雙成長，係消費性電子需求正向，受益高階應用需求擴增，載板供不應求下，帶動公司高階製程的PCB墊板出貨成長，特別是台商回流擴大設廠，增加PCB耗材需求，加上公司跨足建材市場，美耐板產品營收穩健成長，推升12月合併營收創歷年同期新高。

2021年因應5G和半導體發展需求商機，加上全球疫情帶動居家辦公、線上學習，受惠5G手機、平板、NB、PC與穿戴式裝置高階產品的需求成長下，PCB產業升級、需求升溫，進而陸續開出擴廠，鉅橡挾PCB耗材高市占率優勢，並將產品線多元佈局，推升鉅橡2021全年合併營收13.9億元，僅次於2018年全年合併營收14.07億元高峰，創歷史次高。

展望2022年，子公司鉅莊企業參加「2021台北國際建材展」，經「產品實用創新」、「裝潢及整體感受」、「專業解說」等各方面評比，自476家廠商中脫穎而出，榮獲「優良參展企業形象獎」，將持續提升產品競爭優勢，面臨供應鏈原物料上漲之壓力，公司將以提升產能利用率及調整產品組合，來優化毛利表現，以期全年營運穩健。