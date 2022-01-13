【旅奇傳媒/編輯部整理】為提升區域旅遊服務品質，帶動觀音山地區觀光旅遊，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)於110年度與民間在地農旅協會、凌雲寺共同協力，由民間提供用地、北觀處辦理休憩設施美化之合作方式，於觀音山福隆山步道旁設置觀景平台、改善公廁通風及衛生設備，提供更完善優化的服務設施，供民眾及遊客使用，為觀音山福隆山步道增添新休憩亮點！

觀音山位於大台北郊區，擁有7條設施完善的步道，因登高景色絕佳，富有郊山小百岳美名，而福隆山步道全線為石階舖設，植被綠意盎然，參天大樹枝椏延伸交錯，優雅靜謐山林氛圍常吸引眾多遊客造訪，惟郊山受限地形影響，可作為公共設施發展之平坦腹地較為不足。

▲凌雲寺旁的公廁優化。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

福隆山步道 新增美化觀景平台 提升遊憩設施環境

為提升觀音山區域觀光及旅遊，北觀處前曾與民間協會、凌雲寺合作，將福隆山步道旁(凌雲寺前方)廣場空地開放作為小客車及大眾運輸停等空間，供民眾無償使用，帶動周邊餐飲觀光產值；為持續優化服務設施，提升遊客服務品質，110年度北觀處再度與民間夥伴循過往合作模式，將該廣場前緣窳陋空間進行美化，新增美化觀景平台供遊客俯瞰郊山及台北盆地景觀，同步改善公廁通風、更新老舊衛生設備，相關改善工程已於110年底完成並開放民眾使用，並由民間夥伴接續設施清潔與維護管理，此外也改善生態園區賞鷹平台、生態池及迴廊遮雨屋頂，讓民眾有更貼心的服務設施體驗。

▲生態園區生態池。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，本次由民間提供用地、北觀處辦理休憩設施美化之公私協力合作方式，新增福隆山步道休憩觀景平台、改善公廁衛生設施，整體提升遊憩設施環境，打造觀音山新遊憩亮點；此外北觀處也優化觀音山遊憩據點的生態園區賞鷹觀景平台，提供賞鷹生態旅遊更完善的觀賞據點，改善生態池，減緩生態池邊坡坡度，提供通用旅遊更暖心的步行體驗，並且可串聯周邊美食餐廳、農場等景點，期待新遊憩亮點的營造，讓民眾有不一樣的旅遊感動，帶動周邊觀光發展。

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