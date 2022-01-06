美國內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）內的奈里斯威脅訓練設施（Nellis Threat Training Facility）有各式敵方武器，以供空軍訓練，圖為奈里斯空軍基地的空拍照。（達志影像/Shutterstock）

美國空軍已發出資訊徵求說明書（RFI），打算將位於內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）內，暱稱為「可愛動物區（Petting Zoo）」的奈里斯威脅訓練設施（Nellis Threat Training Facility）移往基地內正在興建的新區。

據《動力》（The Drive）網4日報導，美國空軍在資訊徵求說明書中，列出了設施內的種種裝備，難得讓人得以一窺他們為了培訓所收集的各式外國武器技術。這威脅訓練設施（Threat Training Facility，TTF）是由第547情報中隊負責，專精敵方戰術和威脅分析，並舉行先進「紅旗演習（Exercise Red Flag）」。

而廣達5英畝的威脅訓練設施除了各式小型武器、大砲和裝甲、地對空武器系統、電戰和雷達平台外，甚至還有來自前華沙公約（Warsaw Pact）國的外國戰機，如米格（MiG）-29，米格-23和蘇（Su）-7等。而這些資產都將搬到不到1英里（約1.6公里）外的新建築內，美國空軍希望，所有的裝備都能在2022年9月28日搬好。