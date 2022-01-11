勞動部勞動力發展署中彰投分署協力合作單位-靄崴科技公司與財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院，投入人才資源發展成效受肯定，推薦參賽勞動部2021年「國家人才發展獎」獲頒「傑出個案獎」殊榮；另外該分署職業訓練計畫合作單位財團法人水源地文教基金會以及台中市公寓大廈管理服務職業工會，卓越人才培育成效也獲「非營利團體獎」肯定。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，為鼓勵國內企業帶動人才正向學習發展，樹立企業團體學習典範，勞動部自2015年開始辦理國家人才發展獎，這次獲表揚國內積極培育人才發展的企業團體，獎項包含大型企業獎、中小企業獎、機關團體獎、非營利團體獎，以及本屆新增設的傑出個案獎，針對人才發展的創新性具體績效及事蹟加以評選，中彰投轄區獲獎單位對於青年及弱勢者等多元人才培育貢獻不遺餘力，創新事蹟卓著，獲獎實至名歸。

榮獲「國家人才發展獎」的靄崴科技公司以自動化控制系統開發及控制盤規畫設計製作為主要營運項目，該公司規畫有完整的技術進修機制，並實施內部1~6級技術評等，合格員工頒發證書並實施調薪鼓勵。

自2010年中彰投分署開辦產學訓合作計畫參與至今，每年至少錄用5-10名在學青年，以「學員為本」精神，設計專屬訓練計畫銜接分署實務訓練，透過完善的人才培訓機制，使學員成為專業的機電工程師，並逐年提升薪資福利，以行動支持政府培育青年人才。

另一獲獎單位的財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院，1965年成立至今已50多年，能面對服務個案的需求，與時俱進的創新服務以及調整訓練內容及開發教材，並設置服務單位協助政府推動相關服務專案，提供身心障礙者全人教育，有效輔導並協助身心障礙者就業。

創設「喜樂水餃」品牌，運用職務再設計概念，適性安排工作內容及環境，讓院內中重度身障學員及社區身障者，有機會從工作中自我肯定及自食其力，年度營業額破百萬元，具市場競爭力。

獲得「非營利團體獎」的台中市公寓大廈管理服務職業工會，能與時俱進辦理人才培育，從公寓大廈管理服務人員，升級到物業管理人才，再進步到智慧綠建築與社區經營人才，協助中高齡就業，邁向高階經理人及微型創業方向發展，去年共開辦9個在職及職前的職業訓練課程，包含綠能裝修、智慧綠建築等符合產業趨勢的專業課程，為中部物業管理人才不斷注入新活力。

另一獲獎單位財團法人水源地文教基金會以在地農業為基礎，結合觀光休閒、教育訓練、創意設計、體驗行銷等全方位的經營模式，將藍染發展成為兼具製造、歷史文化傳承、教育意義及觀光休閒價值的社會企業。

去年運用產業人才投資方案，開辦藍染及植萃等特色在職訓練課程，協助超過140名在職勞工增加技能。