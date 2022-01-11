辛苦工作一整年，最期待的就是公司尾牙和年終獎金，不過一名男網友表示，女友的老闆去年買房、今年換車，卻說公司去年賠錢，決定取消公司尾牙和減少年終獎金，讓女友相當傻眼，貼文曝光後也釣出不少網友分享相似經歷。

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，女友的老闆2個月前買了一棟3000多萬元的透天別墅，前幾天又換了一台保時捷，讓女友滿心歡喜的表示，「老闆今年花錢豪氣，一定是因為公司去年賺得多，那今年尾牙和年終一定很不錯」。

不料，今天他女友哭訴，老闆開會時和大家說，公司去年幾乎都在賠錢，所以今年尾牙抽獎決定取消，年終獎金也會減少，「希望大家共體時艱」，讓女友相當傻眼。

貼文一岀立刻引起網友熱議，「正常發揮」、「老闆慣用的套路啊」、「員工再努力點老闆又可以換車了」、「遇到這種自私自利的老闆，那我就不做了」、「有過老闆的應該都有這種經驗」。

也有不少網友分享經歷，「還真的待過這種公司」、「我之前的老闆也是換車買房，然後尾牙之前跟大家說公司沒賺錢，所以年終減少」、「原來老闆都是這樣，我們公司也是一樣，老闆買車又買房，然後說公司都沒賺錢，錢是他另個副業賺來的，真沒說服力」。