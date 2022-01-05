豐田汽車2021年在美國市場的汽車銷量首度超越通用汽車（GM），登上美國汽車銷售冠軍，亦代表通用自1931年來首次失去銷售龍頭寶座，反映晶片短缺對全球汽車廠的衝擊不一。

豐田股價5日盤中一度衝上2334日圓，創下盤中新高紀錄，終場漲幅收斂至2.6％，報2292日圓。

豐田2021年在美國的汽車銷量約較通用多出11.4萬輛。豐田4日公布，2021年美國汽車銷量年增10％，至230萬輛。

相較之下，通用表示2021年在美國的總銷量為220萬輛，年減將近13％，主要因為半導體缺貨對通用的衝擊較大，可供經銷商銷售的汽車數量減少。

根據美國汽車雜誌《汽車新聞》（Automotive News）資料，通用自1931年起便位居美國汽車銷售龍頭，但這項紀錄在2021年中斷。

全球晶片荒對豐田的衝擊較小。豐田決定囤積電腦晶片，較多數汽車廠更早預期美國車市復甦，且零件和生產訂單的削減幅度不如對手劇烈，讓豐田為消費者需求反彈做好準備。

豐田數十年來積極拓展美國市場，2021年終於展現亮麗的成果。豐田高階主管雖表示順利挺過2021年的斷鏈危機，但豐田並不認為可以長久穩座龍頭位置。

豐田北美營運資深副總裁霍利斯（Jack Hollis）表示，登上美國銷售冠軍並不是豐田的目標，亦不認為能持續位居龍頭，公司也不會將擠下通用拿來打廣告。

通用發言人婉拒對銷售排名表示意見，但表示公司將重心放在最暢銷的產品，包括大型皮卡和休旅車。隨著晶片缺貨改善，預期2022年銷量可望成長。

其他外國汽車廠與電動車大廠特斯拉2021年在美國市場的銷售表現亦十分強勁，侵蝕底特律汽車廠的市占。研究機構J.D. Power統計，2021年美國汽車銷量將近1500萬輛。