桃園市平鎮區忠貞段48-3地號土地，土地所有權人為國防部與國有財產屬，日前所屬單位辦理會勘，決議將土地出租給民間業者作為停車場使用，然而土地上因為有樹齡超過60年以上的老樹，居民希望先移植予以保留，未料業者不顧地方建議逕自將樹木砍除，讓居民氣憤又心疼。

市議員舒翠玲接獲許多民眾投訴樹木遭砍一事，她指出，平鎮區忠貞段48-3地號土地是公共設施保留地，位置就在雲南公園旁邊，土地所有權人為國防部政戰局與國有財產署，軍方在本月27日舉辦會勘，僅通知在地里長與會，而她則是主動派助理參與，會中服務處明確表達希望軍方或民間業者要行文向市府農業局請示土地內之樹木是否具有保留價值，之後才能做後續開發，全部都有寫在會勘紀錄中，沒想到業者卻在29日一早就雇工將2棵樹齡超過60年的大樹及1棵小樹全數砍除，讓附近居民感到心疼。

舒翠玲表示，原本她已通知農業局林務科派員前來會勘樹木價值，沒想到業者以迅雷不及掩耳速度將樹木砍除，還連夜移走毀屍滅跡，行為非常惡劣。而遭砍除的樹木佔地範圍廣大陪伴在地居民成長，樹齡至少超過60年以上，也讓居民感到相當心痛與不捨。

國防部對此表示，在27日現地會勘時，已明確請承租人函文桃園市政府審認土地上之樹木是否屬於受保護的樹木，然而承租人未經審認逕自砍樹，若經桃園市政府審查有違反樹木保護等相關規定，國防部將依契約辦理後續相關事宜。