雲林縣台西鄉火燒牛稠大排景觀木橋毀損，縣府補助百萬元整修營造「威尼斯」風情。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉火燒牛稠大排水岸空間，設有4座景觀木橋，是極具在地特色的親水場域，但因年久失修橋體毀損，危及居民安全，雲林縣長張麗善5日前往會勘，承諾補助鄉公所170萬元辦理木橋整修工程，營造「雲林西海岸威尼斯」風情。

火燒牛稠大排水岸空間為早年營建署的「創造城鄉新風貌」方案，希望以各鄉鎮的原始資源，營造別具特色的景點，經台西社區總體營造團隊規畫，在大排興建景觀木橋，橋上有橋屋，民眾經常在此話家常，充滿鄉村悠閒情景。

張麗善5日會同台西鄉長林芬瑩、台西鄉代表會主席李文來、永豐村長許文毅等人，前往會勘景觀木橋損壞情形，隨後聽取鄉公所整修計畫簡報，當場承諾補助公所170萬元辦理木橋整修工程，預計今年7月底完工，後續由鄉公所管理維護。

張麗善表示，提供安全無虞的公共設施供民眾使用，公部門責無旁貸，火燒牛稠大排景觀木橋是當地居民重要的休憩空間，但年久失修，亟待經費挹注改善，台西鄉公所因財政短缺，透過提報整修計畫向縣府爭取改善經費。

地方耆老說，景觀木橋位於火燒牛稠大排台西崙仔頂一帶，周邊有南清宮、慈聖宮、進安府等廟宇，為早期台西發展的屯墾據點，也是雲林縣人口最多的大型鄉村聚落之一，木橋興建後成為居民往來便道、聊天休息的地方，是大家很喜愛的好所在。

民眾建議，景觀木橋將親水區延伸至住家門口，讓大家有良好的居住環境，希望日後能持續改善大排水質，同時種植花草樹木加強綠美化，打造類似蘇州河畔或威尼斯的水岸風情。