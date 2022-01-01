馬來西亞一名父親日前外出買東西，豈料不久就接到29歲兒子來電，要求父親立刻買漢堡回家，否則就要燒了他們的家，讓父親非常傻眼，隨後報警處理，兒子被依恐嚇罪起訴，判處監禁5個月，而這個結果也讓網友拍手叫好。

綜合當地媒體報導，居住在吉隆坡的29歲莫哈默德（Mohammad Adib Akmal）27日突然想吃漢堡，當時65歲父親正好外出買菜，他便致電給對方，要求父親立刻買漢堡回家，否則就要放火燒他們的家，讓父親非常無奈，最終選擇報警。

警方接獲通報後，認為莫哈默德已觸犯刑事法第506條文（恐嚇），於是前往住家抓人。當地法院在29日裁定，莫哈默德恐嚇罪名成立，判處監禁5個月，並從逮捕日起開始服刑，儘管莫哈默德的律師M. Mariappan希望法庭能從輕判刑，但都遭到拒絕。

副檢察官阿尼斯（Anis Farhah Ahmad Hilmi）表示，「被告應該照顧和尊重父親，而不是威脅自己的父親，因此要給予他適當的懲罰」。此判決出爐後，讓不少人直呼大快人心，「都多大的人了，難道不會自己出門買漢堡嗎？」、「父母幫我們做事情，不是應該的，做孩子的要抱著感恩的心」。