國道一號北上58公里處11日下午16時55分發生火燒車意外，1輛自小客車起火燃燒，所幸無人員傷亡。（翻攝照片）

國道一號北上58公里處11日下午16時55分發生火燒車意外，1輛自小客車起火燃燒，所幸無人員傷亡，消防局表示，火勢在17時16分撲滅，殘火17時20分處理完畢。事故也造成國道一度回堵6公里。

消防局指出，16時55分接獲報案，指中壢區國道1號北上58公里處發生火燒車事故，1輛行進間的自小客車起火燃燒，全車燃毀。緊急出動15名消防員、5輛消防車、1救護車趕往。所幸無人受傷，詳細起火原因仍需調查。