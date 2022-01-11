國一北上58K整車燒成火球 一度回堵6公里 18:402022/01/11 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上58公里處11日下午16時55分發生火燒車意外，1輛自小客車起火燃燒，所幸無人員傷亡。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上58公里處11日下午16時55分發生火燒車意外，1輛自小客車起火燃燒，所幸無人員傷亡。（翻攝照片） 國道一號北上58公里處11日下午16時55分發生火燒車意外，1輛自小客車起火燃燒，所幸無人員傷亡，消防局表示，火勢在17時16分撲滅，殘火17時20分處理完畢。事故也造成國道一度回堵6公里。 消防局指出，16時55分接獲報案，指中壢區國道1號北上58公里處發生火燒車事故，1輛行進間的自小客車起火燃燒，全車燃毀。緊急出動15名消防員、5輛消防車、1救護車趕往。所幸無人受傷，詳細起火原因仍需調查。 連假收假日 國1北向岡山至高科回堵6公里 國道1新竹交流道火燒車 回堵5公里整路段紅爆 #北上 #火燒車 #回堵 #意外 #火球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曳引車連撞14車恐怖影片曝光 大車衝分隔島炸出車體碎片 16:342022/01/02 社會 上班時段國1王田交流道7車連環追尾 一度狂塞6公里 11:122022/01/10 社會 國5北上車潮開始湧現 雪隧南口回堵超過6公里 10:522022/01/02 生活 蘆堤寵物公園設施年久失修危及寵物安全 高灘處承諾3月中改善完成 17:522022/01/10 生活 元旦收假國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島 波及14車雙向回堵 13:022022/01/02 社會 穩坐苗栗測速桿王！台61線西濱快一年開單飆破7000張 13:122022/01/03 社會 北韓成功試射新型高超音速飛彈 精準命中700公里外目標 07:572022/01/06 國際 15車國道3號連環撞釀雙向大回堵 9大地雷路段應避開 13:172022/01/02 生活 花蓮強震 台鐵東幹線鳳林-大里、西幹線七堵-香山列車延誤 18:402022/01/03 生活 科環路拓寬解台積電寶山擴廠後車潮回堵問題 15:112022/01/06 生活 宜蘭傳地震災情 蘇花公路1車遭落石擊中 18:322022/01/03 生活 社會熱門新聞 空軍傳重大意外 嘉義基地F-16V戰機墜毀 飛行員失聯 - 社會 夜間救援現場！ 投擲照明彈海陸空徹夜搜尋 F16V墜海救援難度高 - 社會 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 - 社會 飛官陳奕失聯 父母女友急奔嘉義 伯父含淚不捨：昨天才見面 - 社會 F16V戰機失聯 報案民眾：看到F16掉入海裡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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