北韓昨（5）日朝東海發射不明飛行器，朝中社今（6）日宣布，昨日成功試射的是高超音速飛彈，並且精準命中700公里外目標。

韓聯社報導，北韓官媒朝中社今日報導，指出朝鮮國防科學院昨日成功試射高超音速飛彈。

昨日是由北韓勞動黨中央委員會軍需工業部及國防科學領域官員參觀試射，北韓最高領導人金正恩並未在現場觀看。

報導也指出飛彈發射後正常分離，滑行戰鬥部側翼飛行120公里從飛彈瞄準方位角調整到目標方位角，精準命中700公里外的目標，不過朝中社並未提到飛彈的飛行速度。

朝中社評論，此次試射明確展現了飛彈彈頭的穩定性。

高超音速飛彈的平均飛行速度至少為5馬赫，或每小時6125公里，比音速速度快5倍，讓敵軍幾乎沒有時間反應。

北韓於2021年9月首度成功試射高超音速飛彈「火星-8型」（Hwasong-8），不過當時的飛行速度只有3馬赫。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，北韓的新型飛彈看起來仍在初步發展階段，到實際佈署仍需要一段時間。

（持續更新）