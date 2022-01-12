北韓試射飛彈 美要飛機停飛

就在北韓11日試射飛彈不久後，美國聯邦航空總署（FAA）下令，美國西岸與夏威夷所有飛機停飛。

據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網11日報導，FAA在這不尋常的舉動20小時後，終於發布聲明說，為了預防萬一，他們周一晚要求西岸部分機場，暫時停止飛機起飛。不過，FAA說，不到15分鐘，所有的作業便全面恢復，聲明中並強調，他們經常採取這類預防措施。

但加州伯班克機場（Burbank Airport）塔台的錄音卻顯示，1名管制員告訴西南航空班機，「目前所有機場的所有班機都停止起飛，直到進一步通知前，這是我們所獲得的訊息」。令人訝異的是，錄音顯示，伯班克機場一名航管員甚至還提及「國家安全威脅」。而聖地牙哥國際機場（San Diego International Airport）的1位發言人也說，他們接獲指示，要全美班機停飛，但5-7分鐘後，禁令便解除。

令人不解的是，駐韓美軍司令部（U.S. Forces Korea）說，北韓試射飛彈對美國或南韓並不構成威脅。雖然FAA發布聲明，但還有一堆問題沒回答，其中最重要的就是：當初究竟是甚麼促使當局做出這決定？

塔台錄音顯示，停飛不僅限於美西，連夏威夷檀香山的駕駛也接獲類似指示。另一名飛往亞利桑那州尤馬（Yuma）的駕駛說，指令中說的是全國停飛，而當地距離西岸約150英里（約241公里）。此外，指令並不只限於停止起飛，其他航管中心的錄音顯示，甚至有些飛機接獲盡快降落的指令。

而據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）報導，北韓11日試射飛彈後，衛星隨即偵測到。雖然北韓宣稱，他們在試射高超音速飛彈，可是據北美空防司令部（NORAD）判斷，那飛行了400英里（近644公里）的飛彈對美國並不構成威脅。

文章來源：US grounded planes as a 'precaution' after a North Korean missile launch
文章來源：FAA's Statement On Mysterious Air Traffic Halt Leaves More Questions Than Answers
文章來源：Some U.S. flights on West Coast grounded amid North Korea's missile launch
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