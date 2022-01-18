約翰霍普金斯大學統計，過去一周美國平均單日新增確診病例近80萬例，比去年底的紀錄多出2倍以上，但資料顯示近日美國東岸部分地區確診病例開始下滑，讓這波疫情出現曙光。1月9日為止一周內，紐約州平均單日新增確診病例創下8.5萬例新高紀錄，但上周平均值降至5.2萬例。紐約市平均單日新增確診病例也在過去一周內減少31％。