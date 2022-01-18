美國東岸平均單日新增確診 開始下滑 22:042022/01/18 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 約翰霍普金斯大學統計，過去一周美國平均單日新增確診病例近80萬例，比去年底的紀錄多出2倍以上，但資料顯示近日美國東岸部分地區確診病例開始下滑，讓這波疫情出現曙光。1月9日為止一周內，紐約州平均單日新增確診病例創下8.5萬例新高紀錄，但上周平均值降至5.2萬例。紐約市平均單日新增確診病例也在過去一周內減少31％。 美揚言制裁 俄嗆恐將引發兩國斷交 法國17日新冠住院人數 創逾一年來單日新高 #單日 #新增確診病例 #萬例 #美國 #東岸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美前國防部高官：澳洲可能無法從AUKUS協議獲得核潛艇 22:012022/01/18 兩岸 冬季風暴襲美加 12萬戶斷電1600航班取消 19:542022/01/18 國際 日本疫情延燒 大阪增約6000例確診創新高 14:282022/01/18 國際 大阪新增確診病例約6000例 再創新高 15:332022/01/18 國際 美要狂造核潛艦對抗大陸 專家搖頭：問題一堆 17:552022/01/18 軍事 美罕見高調曝光核戰略潛艇進駐關島 俄媒：那裡靠近台灣 17:182022/01/18 兩岸 假期後開殺！美債殖利率狂飆 美期指盤前重挫350點 17:572022/01/18 財經 創國民黨在野以來紀錄！黃裕鈞獲邀至美國智庫發表演說 15:582022/01/18 政治 社評／傾聽市場與企業的聲音 04:102022/01/18 焦點新聞 Omicron推升住院病例 澳洲病故人數創單日新高 15:342022/01/18 國際 柯文哲傾向打完疫苗 與病毒共存 04:102022/01/18 焦點要聞 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 激進升息引恐慌 美股開殺500點 台積電ADR大跌3％ - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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