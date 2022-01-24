針對俄羅斯可能入侵烏克蘭，美國正在考慮因應措施。

隨著俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂上升，美國官員透露，美國總統拜登考慮擴大美國的軍事行動，在波羅的海的北約盟國及東歐部署軍隊、軍艦及飛機，軍隊人數可能多達3000至5000人。

《紐約時報》（New York Times）報導，這項政策將是拜登政府的重大轉折。擔心激怒俄羅斯進一步入侵，一直到最近，華府對烏克蘭問題都持續採取克制態度，不過隨著俄羅斯總統普丁提升對烏克蘭的威脅，加上美俄官員會談仍無法阻止普丁升溫局勢，拜登政府已逐漸放棄「不挑釁」戰略。

匿名美國官員透露，22日在大衛營（Camp David）的會議上，高級五角大廈官員向拜登提供好幾個選項，這些建議將讓美國軍事部署更靠近俄羅斯的家門口，其中也包括派遣1000至5000名士兵到東歐國家，如果情勢惡化，派兵數量可能進一步增加10倍。

另據福斯新聞（Fox News）報導，拜登考慮派遣3000至5000名美軍前往羅馬尼亞、拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞，其他北大西洋公約組織（NATO）會員國也可能派兵警告普丁不要試圖挺進鄰國。

拜登也考慮派出海軍軍艦拜訪感覺受到威脅的北約盟國。上述考慮部署的軍備及軍隊將來自歐洲及美國。

官員透露，預計拜登最快本周就會做出決定。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在昨日播映的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）上表示，在透過外交途徑化解危機之餘，美國及盟友也相當專注在加強防禦及威懾，「如果俄羅斯再度進行侵略行動，北約將會持續增強力量。」

不過至今，五角大廈提供的軍事選項並不包含額外派遣美軍進駐烏克蘭，拜登先前已明確表態，在美國痛苦撤出阿富汗後，他不願再度捲入另一場衝突。

《紐約時報》指出，為避免激怒莫斯科，多年來華府持續迴避提供烏克蘭多少軍事支持等問題，不過美國官員近期警告，如果俄羅斯入侵，美國可能會支持烏克蘭叛亂。

官員表示，在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等北約東部盟國額外部署數千美軍，正是普丁希望避免出現的景象。

根據波蘭國防部，目前波蘭境內約有4000名美軍及1000名北約士兵進駐，另外有約4000名北約士兵部署在波羅的海國家。