國1北上242.5k油罐車翻覆 封3車道回堵1公里 15:032022/01/17 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上242.5公里處油罐車翻覆。（交通部高速公路局即時影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1北上242.5公里處油罐車翻覆，後方回堵1公里。（交通部高速公路局即時影像） 國道一號北上242.5公里處斗南路段，今（17）日下午1時35分，一輛油罐車不明原因翻覆在內側車道，冒出陣陣白煙，消防到場灑水，截至下午3時，事故仍在處理中。這起事故也造成內側3車道封閉，目前僅開放路肩通行，後方回堵1公里，請路過民眾務必多加當心留意。 國一北上58K整車燒成火球 一度回堵6公里 國道1新竹交流道火燒車 回堵5公里整路段紅爆 #國1 #斗南 #油罐車 #回堵 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上班時段國1王田交流道7車連環追尾 一度狂塞6公里 11:122022/01/10 社會 連假首日 台東4車連環撞2人輕傷 車流一度回堵2公里 13:242021/12/31 社會 國道3南向九如交流道2車追撞 貨車駕駛噴車外身亡 10:172022/01/01 社會 連假收假日 國1北向岡山至高科回堵6公里 11:222022/01/02 生活 元旦收假國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島 波及14車雙向回堵 13:022022/01/02 社會 國5北上車潮開始湧現 雪隧南口回堵超過6公里 10:522022/01/02 生活 15車國道3號連環撞釀雙向大回堵 9大地雷路段應避開 13:172022/01/02 生活 收假今湧北返車潮 國5從早塞到晚 04:102022/01/02 生活新聞 國1台南段轎車互撞成2火球 驚悚火勢畫面曝 7大1小急逃 19:362022/01/16 社會 國1增設造橋交流道 國發會點頭 04:102022/01/10 地方新聞 國道1號后里大雅段拓寬 獲政院核定 04:102022/01/14 地方新聞 社會熱門新聞 台南酒駕害命！前新市區長才女媳婦遭酒駕撞飛亡 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 2女人肉占車位 遭狠駕駛硬頂哀嚎 網叫好：人停的叫牌位！ - 社會 總統大選 台商林懷被訴賄選 判刑3年10月 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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