國1北上242.5公里處油罐車翻覆，後方回堵1公里。（交通部高速公路局即時影像）
國1北上242.5公里處油罐車翻覆，後方回堵1公里。（交通部高速公路局即時影像）

國道一號北上242.5公里處斗南路段，今（17）日下午1時35分，一輛油罐車不明原因翻覆在內側車道，冒出陣陣白煙，消防到場灑水，截至下午3時，事故仍在處理中。這起事故也造成內側3車道封閉，目前僅開放路肩通行，後方回堵1公里，請路過民眾務必多加當心留意。

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