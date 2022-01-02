今（2）日是元旦連續假期收假日，上午10點半國5北上雪隧回堵5.5公里，各入口包括頭城（台9）、（宜4）都排隊2公里，宜蘭和羅東也是排隊1.5公里。上午10點40分左右，國道1號北向岡山至高科路段因受先前事故影響，已回堵約有6公里，車流紓解中。

高公局表示，昨日下午國道車多路段包括國1南向大華系統-汐止、國1北向新竹系統-竹北、國3北向高原-大溪及國6西向國姓-霧峰系統、國10西向仁武-左營端。其中國1北向新竹系統至湖口及國3高原至大溪路段晚上9點紓解，國5北向宜蘭於今日凌晨0時紓解。