元旦連假首日，省道台11線147.6公里台東新蘭漁港段，今天上午10時許發生4車追撞事故，2人受輕傷，南下北上車道一度回堵2公里，成功警分局據報即疏導交通，事故排除，經1個多小時後恢復雙向通車。

這起事故原因初步了解係第1輛小客車北向南在該路口待左轉時，後面同向2車追撞該車，另有1輛南向北自小客車亦因反應不及撞上。該事故造成2公里回堵，11點恢復雙向通車。

該4車之駕駛、乘客共6人均意識清楚無生命危險，其中2人分別送台東馬偕與基督教醫院治療。