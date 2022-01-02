苗栗大湖、泰安等地區湧入大量人潮、車潮。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

元旦連假3天，苗栗多處觀光景點湧現人潮，根據公路總局統計，3天觀光人次達9萬2745人次，尤其尖峰時段湧入大湖地區每小時還超過2000輛，早已超過台3線雙向車道道路容量。

苗栗縣警察局表示，近期是大湖採草莓、泰安泡溫泉的時節，元旦期間也有民眾會到三義鄉賞木雕，為了管控交通，警局交通警察隊及大湖分局立即啟動交通快打部隊，前往各景點維護交通。

苗縣警局指出，同步開放台3線大湖酒莊前到台3、台72線沿路交岔路口幹道綠燈200秒、支道30到40秒，平均車速維持在45到50公里。

再搭配台72線快速公路與客屬大橋交岔路口，周末下午3點起起啟動輪放三時相，開放出大湖方向綠燈秒數110秒，平均行車速度達77公里，整體行車速度順暢許多。

縣警局表示，元旦連續假期視為春節連續假期交通流量壓力測試前哨戰，預估農曆新年一定湧入更大量人、車潮，警方會持續滾動式精進交通疏導措施。